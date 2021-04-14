الامارات | مكتبات الشارقة العامة تستقبل الزوّار في أوقات جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبات الشارقة العامة تستقبل الزوّار في أوقات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مكتبات الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، عن تعديل أوقات دوامها خلال شهر رمضان المبارك، لتتناسب مع الشهر الفضيل.

وسيتسنى لزوّار مكتبة الشارقة العامة الوصول إلأى مقتنياتها وما تتضمنه من معارف من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، فيما ستُفتح الأبواب بعد الإفطار من الساعة التاسعة حتى 12 ليلاً.

أما فروع المكتبات في كلّ من المنطقة الشرقية والوسطى، فتستقبل زوّارها خلال الشهر الفضيل من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

يشار إلى أن مكتبة الشارقة العامة تأسست على يد الشيخ سلطان بن صقر القاسمي عام 1925 تحت اسم «المكتبة القاسمية» كمكتبة خاصة له، وشهد موقعها تنقلات عدة، إذ كانت في ساحة الحصن، ثم انتقلت إلى مبنى البلدية، ثم إلى قاعة إفريقيا، ثم إلى مبنى المركز الثقافي بالشارقة، والمدينة الجامعية.

وفي مايو عام 2011، افتتح صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المبنى الجديد للمكتبة في ميدان قصر الثقافة تحت اسم «مكتبة الشارقة العامة»، وتجمع أكثر من نصف مليون كتاب في شتى مجالات العلوم والمعارف والآداب بلغات متعددة.

• مكتبة الشارقة العامة تجمع أكثر من نصف مليون كتاب.

• المواعيد الجديدة تتناسب مع الشهر الفضيل.

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