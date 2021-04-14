الامارات | «رمضان يترياكم» يراهن على نشر البهجة

شكرا لقرائتكم خبر عن «رمضان يترياكم» يراهن على نشر البهجة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت شعار «رمضان يترياكم.. والجوائز فالكم»، انطلقت أمس فعاليات مهرجان رمضان الشارقة 2021 الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة سنوياً منذ 31 عاماً مع بداية الشهر الفضيل في مناطق ومدن الإمارة كافة.

وتمتد فعاليات المهرجان حتى ثالث أيام عيد الفطر السعيد، إذ تقدم هذه النسخة عدداً من الجوائز القيمة التي سيحظى بها المتسوقون من خلال السحوبات اليومية التي ستنظمها مراكز التسوق طوال أيام المهرجان، فضلاً عن السحوبات الكبرى.

كما يقدم المهرجان عدداً من التجارب المميزة بما فيها التخفيضات الكبرى، ومجموعة من العروض الترفيهية، والأنشطة المبتكرة وسط أجواء احتفالية في أرجاء الإمارة.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة عبدالله سلطان العويس: «على مدى ثلاثة عقود تحول مهرجان رمضان الشارقة إلى واحدة من أبرز الفعاليات المفضلة على مستوى المنطقة للتسوق والترفيه وقضاء أمتع الأوقات مع العائلة والأصدقاء خلال الشهر الكريم».

وأضاف أن «أهمية المهرجان لا تقتصر على التسوق والترفيه وتعزيز حركة المبيعات، بل تتعداها إلى المعرفة والتراث، فالشارقة كانت ولاتزال وستظل عاصمة الثقافة الإسلامية التي تزهر على الدوام بالتسامح والتواصل الحضاري، ومهرجان رمضان الشارقة حدث سنوي يجمع كل هذه القيم طوال أيام الشهر الفضيل بمختلف الفعاليات التي يتم إطلاقها على مستوى الإمارة».

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