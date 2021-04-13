هالة صدقي تنهار من البكاء على الهواء: أمي ماتت من الحسرة عليا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دخلت الفنانة هالة صدقي، في نوبة من البكاء على الهواء، أثناء حديثها عن والدتها، حيث قالت «لو أمي كانت عايشة دلوقتي كانت هتموت تاني من حسرتها عليا، جوزي كان سبب في وفاة أمي، لأني وقتها كنت في الساحل وجالها إعلان قضية ضدي كانت من جوزي، تعبت جدا من السكر وماتت».

وأضافت «صدقي»، خلال حوارها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، التي تُعرض على شاشة «القاهرة والناس»، مع المخرجة إيناس الدغيدي، أن زوجها يقول أنه عندما ذهب من أجل تقديم العزاء لها في وفاة والدتها رفضت ذلك وطردته، «فعلا عملت كده لأنه كان سبب كبير في وافتها، وجع قلبي وقلبها».

وأشارت إلى أنها حال إرسالها رسالة لوالدتها، ستقول فيها «أنا بحاول أقلدك، وأمشي على كل حاجة كنت تنصحيني بيها، أنتي ديما كنت بتخافي على حاجتك، أنا لحد دلوقتي مش قادرة أفتح دولابك»، مضيفة: «أنا بنتها الوحيدة، كانت بتستخسر في نفسها كل حاجة عشان تكتبها لولادي، أنا مش بشوف أمهات كتير كده، ربنا يرحمها».

وعن مدى إمكانية ارتباطها مرة أخرى، قالت «لو حبيت شخص دلوقتي لا هتجوزه مدني ولا كنيسة ، هموته وحطه في شوال، مش هتجوز تاني أبدا، دي قصة صعبة أوي، ولادي وولاد أخويا ماليين عليا الدنيا، أنا قولت كده بعد الجوازة الأولى ووقعت في نفس الخطأ واتجوزت تاني، بس بقول دلوقتي إني أخوض التجربة دي تاني من رابع المستحيلات».