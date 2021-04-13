كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 أبريل 2021 07:34 مساءً - يُشكّل ظهور الشيب حرجًا شديدًا للسيدات، وعادةً ما يُنظر إلى الشيب على أنَّه علامة من علامات الشيخوخة. ومع ذلك، تُعاني بعض النساء من ظهور الشعر الأبيض في وقت مُبكر، وهذا ما يُعرف بالشيب المبكر. لذلك، تلجأ بعضهن إلى صبغ شعرهنّ بالكامل للتخلص من الشيب، ممّا يسبّب في تلف الشعر وضعفه. بينما هنالك وصفات طبيعية تخلّصك نهائيًا من الشيب وبلمح البصر. ومنها، زيت جوز الهند الذي أثبت فعاليته في علاج مشكلة الشيب المُبكر.

علاج الشيب بلمح البصر مع هذه الخلطة السحرية المفعول

يُساعد زيت جوز الهند وعصير الليمون الحامض في التخلص من الشيب

تعرّفي، على فوائد وصفة زيت جوز الهند وعصير الليمون للتخلّص من الشعر الأبيض، وطرق تحضيرها واستخدامها.



وصفة زيت جوز الهند وعصير الليمون

خلطة زيت جوز الهند والليمون الحامض لعلاج مشكلة الشيب المُبكر

يُلطف زيت جوز الهند فروة رأسك ويهدئها ويحفّز عملية نمو شعرك ويجعلها أكثر قوة مما كان عليه، ونظرًا إلى غناه بمضادات الأكسدة، فهو يحدّ من ظهور الشيب لديك، كما أنّه يتمتع بخصائض مكافحة للميكروبات ويحتوي على الأحماض الدهنية، وهذا يعني أنّه يحمي شعرك من التأثيرات السلبية للعوامل الخارجية أيضًا، أما عصير الليمون فهو يمنع تحوّل لون شعرك إلى الأبيض ويحتوي على الفيتامينات B وC وعلى الفوسفور، وهي عناصر مفيدة تقوي شعرك وتغذيه وتمنحه النضارة والحيوية.

المُكوِّنات:

ثلاث ملاعق وسط من عصير الليمون.

أربع ملاعق طعام من زيت جوز الهند.

طريقة التطبيق والإستخدام:

إمزجي عصير الليمون وزيت جوز الهند في وعاء إلى أن تحصلي على مزيج منسجم.

طبّقي المزيج على شعرك مع قيامك بتدليك فروة رأسك بلطف واتركيه بعد ذلك لمدة ساعة واحدة.

بعد مرور الساعة، إغسلي شعرك بالشامبو الخاص به واتركيه يجفّ في الهواء الطلق.

كرّري هذه الوصفة مرة أسبوعيًا والنتيجة ستدهشك فعلًا.

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فوائد زيت جوز الهند للشعر

يُعدّ زيت جوز الهند من أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر

يمتاز زيت جوز الهند بفوائد هامة للشعر، ومنها:

يقضي على الشيب المُبكر.

يُساعد في التخلّص الشعر التالف؛ لغناه حمض اللوريك، الذي يُساعد في علاج الشعر.

يقضي على قشرة الرأس؛ لاحتوائه على خصائص مضادة للفطريات والتي تُساهم في علاج قشرة الرأس، وترطيب فروة الرأس الجافة، وأيضاً إيقاف الحكة.

يقوي الشعر، ويعمل على تعزيز الدورة الدموية، وبالتالي تغذية جذور الرأس.

يساعد زيت جوز الهند في تغذية الشعر، وجعله لامعاً وصحياً.

التحكّم في الشعر المجعد، ويمنح زيت جوز الهند الشعر المجعد الرطوبة.

ترطيب الشعر وتنظيف فروة الرأس؛ لاحتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا تعمل على مكافحة تهيّج البشرة، ويقي فروة الرأس من الالتهابات المختلفة .

يزيد من سماكة الشعر؛ حيث يعمل زيت جوز الهند على تسريع نمو الشعر، ويقضي على تقصّفه للتقصف.

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فوائد الليمون الحامض للشعر

يمتاز الليمون الحامض بخصائص مفيدة لعلاج مشكلات الشعر المختلفة

يحتوي الليمون الحامض على خصائص مُفيدة لعلاج مشكلات الشعر، ومنها:

يقلل من ظهور الشيب المبكر المُبكر، جراء نقص صبغة الميلانين.

إضافة لمعان للشعر، ويحميه بخاصّة عند التعرّض لأشعة الشمس.

يزيد من نمو الشعر؛ لاحتوائه على فيتامين "سي" الذي يُعزّز من إنتاج الكولاجين.

التخفيف من تساقط الشعر، ومنحه الصحة.

يقضي على القشرة بشكل نهائي؛ لغناه بحمض الستريك الذي يُساعد في استعادة التوازن الهيدرولوجي الطبيعي لفروة الرأس.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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