بـ عباية وحجاب.. ياسمين صبري تحتفل بقدوم رمضان ومتابعون: شكلك مختلف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هنأت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بحلول شهر رمضان المبارك.

إطلالة ياسمين صبري

ونشرت الفنانة صورة أطلت خلالها، مرتدية عباءة سوداء فضفاضة، وقامت بتغطية جزء من شعرها بحجاب أسود اللون أيضا، ووجهت تهنئتها قائلة: «كل عام ونحن دائما في خير وسلام وسعادة، رمضان كريم عليكم جميعا».

تفاعل المتابعون مع الصورة

وسرعان ما تفاعل آلاف المتابعون مع الصورة، فجاء من بين التعليقات، «رمضان كريم يا أحلى ياسمين»، «الشيخة ياسمين»، «تحفة»، «أحلى واحدة بالعباية»، «جميلة وأنيقة كل سنة وأنتِ طيبة ورمضان كريم عليكي يا جميلة»، «شكلك مختلف في العباية»، «جميلة دايما كعادتك».

بالضفاير.. ياسمين صبري في إطلالة تثير إعجاب متابعيها

ومنذ أسابيع، أطلت ياسمين صبري بـ«لوك جديد»، جاءت خلاله بماكياج جعل ملامحها متقاربة لملامح نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان، حيث ظهرت «ياسمين» بتسريحة شعر مختلفة، إذ عقدت شعرها بالضفائر، وارتدت جاكيت جينز طويل باللون الزيتى، واكتفت بوضع تعليق «إيموشن» شجرة.

وحصدت الصور آلاف الإعجابات، وكانت من بين التعليقات «أحلوينا، كل يوم أحلى من التاني، هنا شبه الفنانة أحلام، عسل أوي يا ياسمين».

ياسمين صبري: جورجينا الغلابة

وخلال العام الماضي، تصدرت ياسمين صبري موقع البحث الشهير «جوجل»، بتريند جاء عنوانه «جورجينا الغلابة»، بسبب اعتقاد البعض تقليد الفنانة المصرية لعارضة الأزياء الأجنبية في وضعيات التصوير والمكياج.

بقميص ناعم فاتح اللون داخل سيارتها، مع اعتمادها على مكياج بسيط وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى، كانت قد أطلت الفنانة بالتزامن مع ظهور صديقة كريستيانو رونالدو، بإطلالة مشابه مع الاعتماد على المكياج نفسه، وسط تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حينها، ومن بين التعليقات: «ياسمين صبري وجورجينا فولة واتقسمت نصين».