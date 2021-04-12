آخر إصدارات الساعات الفاخرة لدار شوبارد Chopard خلال معرض Watches & Wonders 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أبريل 2021 01:40 صباحاً -

مع انطلاق معرض Watches & Wonders 2021 بنسخته الرقمية لهذا العام، كشف هذا الأخير النقاب عن آخر إصدارات وتصاميم الساعات الفاخرة النسائية والرجالية من توقيع أهم الدور العالمية.

ولأن شوبارد Chopard تحرص دائماً على تقديم أجمل التصاميم للنساء الساعيات إلى الأناقة المترفة والرقي الأخاذ، عمدت الدار إلى استعراض مجموعات مميزة من الساعات الفاخرة التي ترقص الألباب بألوان وأحجام متنوعة، مرصعة بالأحجار الكريمة الكثيرة، كي تليق بمختلف الأذواق.

تابعي مع الخليج 365 في ما يلي أجمل تصاميم ساعات المجوهرات الفاخرة لدار شوبارد Chopard ضمن معرض Watches & Wonders 2021، وكوني السباقة إلى العصرية.

تابعي المزيد: معرض Watches & Wonders 2021 يقدم آخر تصاميم الساعات الفاخرة لأهم الدور العالمية

آخر إصدارات الساعات الفاخرة لدار شوبارد Chopard خلال معرض Watches & Wonders

ساعة Happy Diamonds Joaillerie

ساعة Happy Diamonds Joaillerie

ظهرت إبداعات مجموعة Happy Diamonds للمرة الأولى في عام 1976، لتكون رديفاً لمعاني بهجة "الحياة الحلوة".. واليوم تنضم للمجموعة ساعة جديدة مستوحاة من إحدى الإبداعات التاريخية لدار شوبارد Chopard، تتميز بوجود 15 حجر ألماس يتراقص حول ميناءها فيبدو مرحاً وكأنه بلعب الغميضة، حيث يتوارى أحياناً تحت العرض البديع لعرق اللؤلؤ البرّاق، بينما ينحدر حيناً آخر كشلال متهاطل نحو الجزء السفلي من الساعة. ليجتمع بذلك بريق أحجار الألماس مع تلؤلؤ عرق اللؤلؤ التاهيتي في ساعة Happy Diamonds Joaillerie، فتتألق بإشراقة تنبع من اتباعها نهجاً مسؤولاً بفضل استخدامها الذهب الأخلاقي الوردي عيار 18 قيراط. وتتميز كل ساعة منها بميناء تزينه خمسة ألماسات متراقصة وتكلله الأحجار الكريمة بقطع ماركيز "marquise".

مجموعة المجوهرات الفاخرة Haute Joaillerie

ساعة Haute Joaillerie باللون الوردي من شوبارد Chopard

تعتبر أحجار الألماس المتراقصة أبرز رموز دار شوبارد Chopard منذ ابتكار مفهومها في ورشات الدار عام 1976، ولم تتوقف منذ ذلك الحين عن التعبير عن جرأتها من خلال إبداعات متنوعة من الساعات والمجوهرات. وبفضل موهبة الحرفيين في ورشات صناعة المجوهرات الفاخرة في الدار، تضفي حالياً هذه الألماسات المتراقصة لمستها المميزة على ساعات مجوهرة لا مثيل لها مصنوعة من الذهب الأخلاقي الأبيض عيار 18 قيراط.

ومن بين الحصيلة الإبداعية الزاخرة لكارولين شوفوليه، تثير الساعات المجوهرة مشاعر استثنائية وخاصة؛ فمنذ قرابة قرن من الزمن كان جد الرئيس الشريك والمدير الفني الحالي لدار شوبارد مشهوراً بصنع الساعات المرصّعة بالأحجار الكريمة التي كان متخصصاً بها، وهو ما يوضح بدوره مقدار الخبرة التي اكتسبها الحرفيون في ورشات صناعة المجوهرات الفاخرة في دار شوبارد Chopard. واليوم، تخرج من هذه الورشات ثلاثة إبداعات جديدة مصنوعة من الذهب الأخلاقي الأبيض ومرصّعة بأحجار الألماس والسافير.

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ساعة Esperanza أولى روائع مجموعة Red Carpet

ساعة Esperanza أولى روائع مجموعة Red Carpet

تحيط بأحجار الزمرد الكثير من الأساطير، وبذلك شكّل هذا الحجر الكريم مصدر إلهام لورشات دار شوبارد Chopard المخصصة لصناعة المجوهرات الفاخرة لتبدع ساعة جديدة مجوهرة من الذهب الأخلاقي الأبيض عيار 18 قيراط، وترصيعها بالكامل بالأحجار الكريمة ليتألق ميناءها وسوارها ببريق أحجار الزمرد والألماس. أطلق على هذه الساعة الجديدة اسم Esperanza وستكون أول موديل يطرح ضمن التشكيلة الجديدة في مجموعة Red Carpet والتي ترمز إلى الأمل بلونها الأخضر المشع.

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