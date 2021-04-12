الامارات | مخرجة «نومادلاند» تحقق إنجازاً جديداً

شكرا لقرائتكم خبر عن مخرجة «نومادلاند» تحقق إنجازاً جديداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت المخرجة الصينية، كلوي تشاو، إنجازاً بارزاً، بفوزها مساء أول من أمس، بجائزة أفضل مخرجة من رابطة المخرجين الأميركيين، عن الفيلم الروائي الطويل «نومادلاند». وتجسد الممثلة الأميركية، فرانسيس ماكدورماند، في الفيلم شخصية أرملة في العقد السابع من عمرها، تحول عربتها «الفان» إلى منزل متنقل، وتعمل بوظائف موسمية على امتداد ترحالها على الطريق في الغرب الأميركي. وتعد تشاو أول امرأة ذات بشرة ملونة، وثاني امرأة على الإطلاق تفوز بالجائزة. ويرجح النقاد فوز الفيلم بجائزة أفضل مخرجة في حفل توزيع جوائز الأوسكار، نهاية الشهر الجاري.

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