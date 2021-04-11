«مشنقة» وحبوب سامة والنيل.. وسائل تخلص شباب من حياتهم لأجل الحب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، شهدت نهاية شاب ارتبط قبل فترة بعلاقة عاطفية بفتاة، وحين رغب في التقدم لخطبتها، رفض والده قصة حبه، وأصر على تزويجه من قريبته، فما كان منه إلا أن انتحر للتخلص من حياته.

وقرر الشاب شنق نفسه في مدخل عقاره، مستغلًا خروج والده من المنزل، فأعد لنفسه المشنقة وأنهى حياته، إذ توفى على الفور.

واقعة الشاب العشريني الذي تخلص من حياته لأجل قصة حبه، لم تكن الأولى، إذ سبقه شباب قبل ذلك أقدموا على الخطوة ذاتها، بعدما فشلوا في إتمام زواجهم من الفتاة التي أحبونها.

أشكو وأتعذب من كل شئ

«النهاية.. أنا أشكو وأتعذب من كل شئ»، كانت آخر الكلمات التي وضعها شاب عشريني يدعى «عبدالله»، ابن محافظة الشرقية، ليقدم بعد ذلك على الانتحار، ناصبًا لنفسه المشنقة في غرفته، بعدما رفضت أسرته الزواج من الفتاة التي يحبها.

تفاصيل الواقعة شهدتها محافظة الشرقية، وبحسب التحريات الأمنية أن الشاب أقدم على التخلص من حياته بالانتحار، شنقًا داخل غرفته لرفض أسرته الزواج من فتاة يحبها.

«محمود» تخلص من حياته لأجل حبيبته

وفي قرية بيت علام بمحافظة سوهاج، التي شهدت انتحار شاب عشريني يدعى «محمود» إثر تناوله مادة سامة، والسبب في ذلك هو رغبته في خطبة فتاة لكن والده رفض الأمر.

ولم تتمكن الأسرة من إسعاف نجلها، إذ تم نقله إلى مستشفى جرجا المركزي، لكنه كان لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم إبلاغ السلطات الأمنية بالحادث.

وأقرت والدته «سناء.ع.ع»، 55 عامًا، ربة منزل، بأن نجلها أقدم على الانتحار بتناول مبيد حشري بالمنزل لمروره بحالة نفسية سيئة، لرغبته في خطبة إحدى الفتيات ورفض والده ذلك.

رفضت الأسرة حبيبته.. فألقى نفسه في النيل

في المحافظة ذاتها لسبب مشابه، قرر شاب ثلاثيني يدعى «علي» التخلص من حياته وإلقاء نفسه من أعلى كوبري أخميم، لكن قوات الإنقاذ النهري تمكنت من إنقاذه.

وفي مستشفى سوهاج العام، رقد الشاب الثلاثيني، الذي اتضح أنه أقدم على الانتحار، بعدما رفضت أسرته زواجه من إحدى الفتيات، نظرًا لوجود الخلافات بين العائلتين.

استشاري يحلل دوافع انتحار رجال بسبب الحب

ومن جانبه، علق الدكتور محمود أبو العزايم، استشاري الطب النفسي، أن الاكتئاب من الأمراض النفسية التي تصيب الرجال والنساء على حد سواء، لكنه يصيب النساء بمقدار ضعف الجنس الآخر.

وتابع استشاري الطب النفسي في حديثه لـ«هن»، أن الاكتئاب يكون أحد أسبابه هو التعرض لظروف شديدة وصعب يتحملها البعض، لذلك إذ تعرض البعض للضغط النفسي يصعب تحمله ربما يؤدي ذلك إلى الانتحار، سواء رجال أو نساء.

وذكر استشاري الطب النفسي بأن الاكتئاب من الأمراض المرتبط ببعض الأعراض لذلك يجب الانتباه إلى مصابيه جيدًا.