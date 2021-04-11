«الجاز».. حيلة الفتيات لعلاج الشعر.. وخبير يحذر: خطر حتى للحشرات

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قررت العديد من الفتيات، عبر مجموعاتهن الخاصة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تداول النصائح بشأن علاج مشاكل الشعر، والوصول لمظهره الجمالي المثالي، باستخدام الجاز الأبيض الخام.

وتداولت العديد من الفتيات، صورة لمنتجات الجاز الأبيض، مؤكدات على قدرته في علاج التقصف، والهيشان، وتغذية بصيلات الشعر، مع تنبيت الشعر المتساقط.

وصفة لعلاج الشعر بالجاز

وأشارت الفتيات لوصفة طبيعية، باستخدام الجاز الأبيض، مع الزيوت الطبيعية، مثل زيت الزيتون، والجرجير، والخروع وغيرها.

ونصحت الفتيات بوصفة لعلاج الشعر بالجاز، وهي خلط الجاز مع زيت الخروع، وزيت الجرجير، وزيت الثوم، ومزجه على الشعر من الفروة للأطراف، ثم تركه ساعتين قبل الغسل. وذلك للوصول للنتيجة المثالية للشعر.

استشاري يحذر من الجاز

من جانبه، حذر الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، من خطورة وضع الجاز على الشعر، مؤكدا أنه من المحروقات التي تحدث التهابا في فروة الرأس بشكل كبير، وقد تصل إلى درجة الحروق، وتكون مؤلمة للغاية.

وأضاف «الناظر» خلال حديثه لـ «هُن»: «الجاز بيحرق الشعر، ورواية إنه بينعمه راوية غلط، هو مادة خطر حتى لحشرات الشعر».

وتابع: «يجب غسل الشعر بالمياه والشامبو المناسب، بشكل يومي، واستخدام الزيوت النباتية، مثل زيت الزيتون، زيت السمسم، عباد الشمس، اللوز الحلو».

ويتم عمل تدليك للشعر بالكامل وفروة الرأس، ويترك لمدة 24 ساعة على الرأس، وبعدها يتم غسله، وإذا كان موجود به أي حشرات ستموت في الحال.

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