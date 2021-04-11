استوحي من بيونسي إطلالاتك المكتبية العصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 أبريل 2021 01:34 صباحاً - تُعتبر النجمة بيونسي قدوة بجرأتها وشهرتها ولكننا شاهدناها بإطلالات عملية في القترة الأخيرة خصوصاً بعدما جسّدت حملة addidas x Ivypark حيث بدت النجمة رائعة بـ إطلالات عملية ورياضية تصلح للعمل وللعطلات الأسبوعية التي تتناسب مع الزمن الذي نعيش فيه حالياً.



ماذا اختارت بيونسي مؤخراً من أزياء عملية؟



اخترنا لك الخليج 365 7 إطلالات لتستوحي منها ما يناسب طبيعة عملك فليست كل الوظائف اليوم تستدعي انتعال الكعب العالي ولا التاييرات الرسمية الضيقة ولكن يمكن ارتداء أطقم مع سترات بومبير وأحذية رياضية يمكن استبدالها في حال استجد اجتماع مهني طارئ.



اللوك الأول: السترة القصيرة مع السروال العملي والكعب:

التجمة بيونسي في بزة مرجانية مع صندل عال - الصورة من انستقرامها

@beyonce

اختاري على مثال بيونسي السترة المرجانية الموحدة القصيرة مع سروال رياضي الطابع وانتعلي معه صندلاً من الـ PVC الشفاف.

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اللوك الثاني: طابع كولور بلوك الزاهي

بيونسي ترتدي الطقم الملون والحذاء الأبيض - صورة من انستقرامها الخاص

@beyonce



استوحي من إطلالة بيونسي الساحرة التي ارتدت طقماً بطابع Color block المطبع بالألوان ويمكنك ارتداء السترة على شكل فستان لأنها طويلة أو يمكن تنسيق السروال الضيق والكعب العالي الأبيض معها كما فعلت النجمة.





اللوك الثالث: الفستان الكتان مع الصندل الأبيض والحقيبة الصندوق

بيونسي ترتدي الفستان العملي مع صندل أبيض - الصورة من انستقرامها الخاص

@beyonce



اختاري على مثال بيونسي الفستان الأبيض المصنوع من قماش الكتان العملي واحملي حقيبة بنفسجية جلدية وانتعلي صندلاً ابيض بكعب عريض منخفض. ويمكنك وضع نظارات على شكل cateye ذات إطار عريض أبيض.

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اللوك الرابع:

يونسي ترتدي الطقم الملون - صورة من انستقرامها الخاص

@beyonce



استوحي من اللوحات التجريدية التي تجسّد الفن المعاصر هذا الزي الذي ارتدته بيونسي ويتميز بألوان مغيب الشمس. ويتألف من قميص حريري بأكمام نصفية وسروال مريح من القماش نفسه.



اللوك الخامس: ارتدي المعطف الصوفي البيبي بلو

بيونسي ترتدي المعطف الباستيل مع الأبيض- صورة من انستقرام

@weareivypark



اختاري التوب البيضاء والسروال المستقيم وتدثّري كما فعلت بيونسي بمعطف رائع أزرق باستيل وانتعلي كعب الستيليتو العالي. الزي من مجموعة "أيفي بارك وأديداس".

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اللوك السادس: البومبير جاكيت والقميص الأبيض معاً

بيونسي في إطلالة بيضاء - صورة من انستقرام الماركة

@weareivypark



نسّقي على مثال بيونسي القميص والسروال الأبيض الضيق وتدثري بسترة بومبير جاكيت بيضاء وانتعلي الحذاء العملي الذي يصل إلى الكاحل. هي إطلالة مونوكروم راقية يمكنك الاستيحاء منها للمكتب.



اللوك السابع: الكنزة الدافئة الواسعة مع سروال مطاطي أو مع الدنيم

من انستقرام الماركة @weareivypark



اختارت بيونسي oversized sweater بلون أخضر باستيل أو ما نسميه mint ونسّقتها مع قبعة من اللون نفسه وسلاسل ذهبية في العنق.

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