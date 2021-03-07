لبنان | بالصور.. شبان انطلقوا من الضاحية إلى القصر الجمهوري “يلا عَ بعبدا”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 مارس 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

تزايدت الاحتجاجات مساء اليوم في معظم المناطق اللبنانية، المنددة بتردي الأوضاع المعيشية، وتقاعس الطبقة السياسية عن إيجاد أي حلول في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تخيم على لبنان.

وقد أفادت معلومات صحافية ومقاطع بثت على وائل التواصل عن انطلاق متظاهرون من الضاحية على دراجات نارية تحت شعار #يلا_ع_بعبدا ووصلوا الى اقرب نقطة من قصر بعبدا عند نقطة كاليري سمعان قبل ان يمنعهم الجيش بحسب ما هو متداول.