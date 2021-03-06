لبنان | إليكم التقرير اليومي لمستشفى الحريري … 53 حالة حرجة

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 مارس 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19. وجاء في التقرير:

– عدد اللقاحات ضد فيروس كورونا التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19: 62.

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 412 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 112.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 25.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 3.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1002 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 53.

– حالات وفاة: 2.