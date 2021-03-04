لبنان | محاولات لفتح الطريق بالقوّة في ساحة الشهداء.. وقوى الأمن تتدخل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 مارس 2021 04:10 مساءً - منذ 28 دقيقة

آخر تحديث: 4 - مارس - 2021 3:39 مساءً

حصلت اشكالات بين المحتجين في ساحة الشهداء وبين عدد من المواطنين الذين يحاولون فتح الطريق بالقوة، بعدما علقوا داخل سياراتهم جراء اقفالها، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام.

وقد وصلت الى المنطقة تعزيزات أمنية. وعمد المحتجون الى احضار اطارات مطاطية. الا ان القوى الامنية عملت على فتح الطريق امام السيارات من دون أية اشكالات مع المحتجين.

وتتواصل الاحتجاجات وقطع الطرقات في معظم المناطق اللبنانية منذ أيام، على خلفية تردي الأوضاع المعيشية، وانهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار.