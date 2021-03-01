لبنان | عاطف حرب: الذي حصل في بكركي غير عادي وطلب لبناني بامتياز لتحرير لبنان من الوصاية الايرانية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 01:11 صباحاً - منذ 12 دقيقة

أكد مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية عاطف حرب على دعم موقف البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، معتبرا في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود، عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”، أن “الذي حصل في بكركي غير عادي وطلب لبناني بامتياز لتحرير لبنان من الوصاية الايرانية”.

وقال: “نحن حاضرون للعمل من اجل القضية اللبنانية كما عملنا في بداية الـ2000 حين وضع البطريرك صفير اساسا لننطلق دوليا وتمّ اتخاذ قرار دولي حينها”.

وتابع: “سيد بكركي تحدث عن القرارات الدولية التي نفذت جزئيا واتصور انه قصد تطبيق القرار 1559”.

وكشف عن تواصل يتمّ مع بكركي في هذا الاطار، قائلا: “نتواصل مع بكركي ومع المطارنة في بكركي ونتبادل الاراء، وقدمنا ورقة للصرح البطريركي في هذا الشأن”.

وقال: “نعتبر ان الهدف الاساسي من التدويل هو تطبيق باقي الـ1559 ونأمل من البطريرك ارساء لجنة متابعة نستطيع ان ننسق معها”.

وتابع: “الراعي دعا الجميع في لبنان والاغتراب الى العمل ويجب ان نركز على اعادة الشرعية الى لبنان”.

ولفت الى ان “اللوبي الذي يعمل في اميركا من اجل قضية التدويل يضمّ شخصيات من جميع الطوائف فالجميع يعتبر اليوم ان القضية اليوم لبنانية بامتياز”.

واعتبر ان “الدول في العالم تعتبر ان الشرعية في لبنان ساقطة”.

وردا على سؤال قال: “ادارة بايدن “نعم فاضيتلنا”.. اذ يجوز ان تكون اسهل ورقة لايران للتنازل عنها في المفاوضات مع اميركا هي اذرعها ومن بينها حزب الله”.