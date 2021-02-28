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لبنان | هكذا توزعت إصابات كورونا الجديدة على المناطق اللبنانية

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 فبراير 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين
كورونا لبنان

لبنان

نشرت وزارة الصحة العامّة اليوم السبت، جدولاً بيّنت فيه كيف توزّعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على الأقضية اللبنانية.

وأعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم السبت عن ‘تسجيل3100 إصابة جديدة بكورونا ( 3079 محلية و21 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 372775′.

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل ’42 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 4652’.

 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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