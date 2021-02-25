لبنان | نهرا: لا علم لمحافظة الشمال بالمتجر الذي يبيع أبقارا نافقة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 فبراير 2021 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

أكد محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا أن المحافظة لا علم لديها بوجود متجر لبيع اللحوم في منطقة جبل البداوي بالشمع الأحمر.

وعلى الأثر، أصدر نهرا بيانا أكد فيه ان “عددا من مواقع التواصل الاجتماعي تتناقل خبرا مفاده ان مفتشي مصلحة الاقتصاد في الشمال عمدت بمؤازرة دورية لأمن الدولة الى اقفال متجر لبيع اللحوم في منطقة جبل البداوي بالشمع الاحمر، بعد التأكد من بيع صاحبه لحوم البقر النافق. وتم توقيف صاحب المحل واخلاء سبيله بعد ساعتين، ومن ثم ازالة الشمع الاحمر عن ابواب المتجر، بإيعاز من أحد الموظفين النافذين في المحافظة”.

وأضاف البيان: “لذا يهم المحافظ ان يؤكد للراي العام اللبناني عامة والشمالي خاصة، أن المحافظة لا علم لها بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، كما ولم يتدخل اي موظف من المحافظة بهذه القضية”.

وأكد ان اي شخص يعمد الى بيع لحوم نافقة سيتحول فورا الى القضاء المختص وسيتخذ في حقه اشد العقوبات المنصوص عنها قانونيا.