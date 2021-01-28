لبنان | بعد رفض المستشفى استقبال مريض… حسن يطالب بتحقيق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 يناير 2021 01:13 صباحاً - منذ 3 ساعات

بعد وفاة مريض في مستشفى، طلب وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن فتح تحقيق في هذا الموضوع.

وأعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة حمد حسن، في بيان مساء اليوم، أن “الوزير حسن أوعز بفتح تحقيق بما يتم تداوله عبر عدد من وسائل الاعلام حول وفاة مريض بعدما رفض مستشفى سانت تيريز- الحدث استقباله، على أن يصار إلى فسخ فوري للعقد الموقع مع المستشفى وإحالة الملف والأطباء المعنيين إلى القضاء في حال أظهرت نتائج التحقيق الذي بدأته وزارة الصحة العامة أي نوع من انواع التقصير في أداء الواجب في الاسعاف الطبي والإنساني”.