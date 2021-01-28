لبنان | الجيش اللبناني دخل إلى محيط ساحة النور في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 يناير 2021 01:13 صباحاً - منذ 3 ساعات

دخل الجيش اللبناني في هذه الأثناء إلى محيط ساحة النور في طرابلس. وألقت القوى الامنية قنابل يدوية باتجاه المتظاهرين ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى من بينهم إصابة بليغة.

في سياق متصل، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المتظاهرين الإنسحاب فوراً وعدم الدخول إلى سرايا طرابلس حفاظاً على سلامتهم، لأنّنا مضطرون للدفاع عن مراكزنا بكل الوسائل المشروعة.

وقالت في بيان: “بعد تمادي المتظاهرين بأعمال الشغب وخرق الباب الرئيسي للسراي في طرابلس ومحاولة الدخول من أكثر من جهة ورمي المولوتوف على العناصر وحرق وتضرر عدد من الآليات نطلب منهم الإنسحاب فوراً وعدم الدخول الى السراي حفاظاً على سلامتهم لأننا مضطرون للدفاع عن مراكزنا بكل الوسائل المشروعة”.

يذكر أنه ارتفعت مساء اليوم وتيرة المواجهات بين عناصر مكافحة الشغب وعدد كبير من الشبان المحتجين على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، أمام مبنى سرايا طرابلس. وتواصل العناصر الامنية استخدام خراطيم المياه وإلقاء القنابل المسيلة للدموع لابعاد المتظاهرين عن مدخل السرايا.