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لبنان | وفاة جندي بطلقتين ناريتين من سلاحه الحربي

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ 45 دقيقة

آخر تحديث: 27 - يناير - 2021 3:36 مساءً

طارق الرفاعي

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 27 / 1 /2021 وأثناء تنفيذ الجندي طارق الرفاعي نوبة حرس في مركز خدمته في وادي حميد – عرسال، إنطلق من سلاحه الحربي طلقان ناريان ما أدى إلى وفاته على الفور.
بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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