لبنان | وفاة جندي بطلقتين ناريتين من سلاحه الحربي

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ 45 دقيقة
بتاريخ 27 / 1 /2021 وأثناء تنفيذ الجندي طارق الرفاعي نوبة حرس في مركز خدمته في وادي حميد – عرسال، إنطلق من سلاحه الحربي طلقان ناريان ما أدى إلى وفاته على الفور.
آخر تحديث: 27 - يناير - 2021 3:36 مساءً
طارق الرفاعي
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
بتاريخ 27 / 1 /2021 وأثناء تنفيذ الجندي طارق الرفاعي نوبة حرس في مركز خدمته في وادي حميد – عرسال، إنطلق من سلاحه الحربي طلقان ناريان ما أدى إلى وفاته على الفور.
بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.