لبنان | البزري: لبنان تخطى السيناريو الصحي الايطالي بمراحلة كثيرة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 يناير 2021 01:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكد عضو اللجنة الوطنية للأمراض الجرثومية والمُعدية، عبد الرحمن البزري، في حديث تلفزيوني، ان “لبنان بحاجة الى قرار سياسي واضح اضافة الى اتخاذ قرارات اقتصادية وصحية جريئة، ويجب الانتباه الى اننا عسكر وسنتابع المعركة الى حين الانتهاء بشكل كامل”، مشيراً الى “ضرورة ان يكون لدينا قيادة واضحة يمكنها ادارة الامور”.

ولفت البزري الى “ضرورة معرفة كيف سيتم التعويض على الناس التي اغلقت محالها التجارية، وتمديد الاغلاق الكامل في لبنان، هو اجراء مؤقت، سندفع ثمنه اقتصادياً ولكن الاغلاق سيريح الوضع الصحي”، مشدداً على ان “لبنان تخطى السيناريو الصحي الايطالي بمراحلة كثيرة، وهناك فرق شاسع بين لبنان وايطاليا فالاخيرة قادرة على اعطاء التعويضات وفرض القانون”.

وأوضح البزري ان “العديد من الاقسام في المستشفيات اغلقت عدد من اقسامها، وحولتها الى اقسام لمرضى الكورونا، ونحن لا نعفي المستشفيات من مسؤوليتها فبعض المستشفيات بقيت متفرجة وكان يجب على القوى السياسية ان تضغط عليها، وللاسف نحن نعمل من دون احصاءات، وعدد كبير من الشعب ليس لديه جنسية، اضافة الى وجود فرق واضح لدى المنظمات التي تعمل على تسجيل اللاجئين والنازحين”.