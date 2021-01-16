لبنان | طبيب يكشف: هذا ما أدى الى انتشار كورونا بشكل جنوني مؤخراً!

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 يناير 2021 05:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - يناير - 2021 3:26 مساءً

قال رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى الروم الدكتور جورج جوفيليكيان في حديث مع “LBCI” إن فحوص الـ pcr في لبنان لا تكشف السلالة البريطانية من كورونا، مشيراً الى أن أكثرية الإختبارات التي أتت نتائجها سلبية في الأيام الاخيرة هي في الواقع قد تكون إيجابية وأصحابها مصابون بالسلالة، وهذا ما أدى الى انتشار الفيروس بشكل جنوني مؤخراً”.

وأضاف: “الحل الوحيد الآن الإلتزام بالإغلاق لـ 6 أسابيع بالإضافة الى أهمية اللقاح”.