لبنان | رمزي مشرفية: 3 من أصل 10 أطفال في لبنان ينامون يومياً من دون عشاء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أكتوبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

لفت وزير الشؤون الاجتماعية السابق رمزي مشرفية الى ان 3 من اصل 10 اطفال في لبنان ينامون يوميا من دون عشاء وحوالي 74 % من الشعب اللبناني بات دون خطّ الفقر .

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “حين اطلقنا بطاقة الدعم كنا حاضرين لها واعلنا اننا في 15-9 يبدأ التسجيل على المنصة واعلاننا جاء قبل يوم من اعلان الحكومة الجديدة التي وضعناها في الصورة ووضعنا وزراءها في الصورة ولكن للأسف لم تطلق هذه البطاقة”.

وتابع: “لا اريد ان اتهم شخصا او مجموعة بتأجيل البطاقة لكن ما اقوله البطاقة التموينية كانت حاضرة والمعايير والية التطبيق كلّها جاهزة ولم تتغير”.

وقال: “قرض البنك الدولي الـ246 مليون دولار موجود ولا علاقة له بالبطاقة التمويلية بل له علاقة ببرنامج الاسر الاكثر فقرا “.

وتابع: “تمويل البطاقة التمويلية من موازنة 2021 والوزير وزني كان قد اتصل مع البنك الدولي لتحويل قرض مشروع النقل العام (الذي يحتاج الى 5 سنوات على الاقل لانجازه) للبطاقة التمويلية للبطاقة التمويلية وحتّى اننا نستطيع الاستعانة بموازنة 2022 وبالتالي التمويل موجود “.

واردف: “اتمنى ان اعرف ما هي العقبات التي يتحدث عنها البعض والتي تعترض السير بالبطاقة التمويلية”.

وكشف انه “كان هناك تساؤلات حول داتا المعلومات ومكان وجودها ونحن درسنا الوضع مع الاجهزة الامنية، وفي الاجتماع مع الأجهزة تأكدت امكانيتنا بالسير بالامر بعد اتخاذ قرار ان يكون مركز الداتا لدى اوجيرو وهذه النقطة الوحيدة التي اخذت منّا وقتا ولكنّها حلّت”.

وتابع: “ان سارت الحكومة بالبطاقة التمويلية كما اقريناها نحن من دون تعديل فهذا يعني انه تمّ حرق شهر من دون سبب”.