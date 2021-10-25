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لبنان | وزير التربية: لا يمكن أن يقتصر التعليم على القطاع الخاص فقط

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أكتوبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين
وزير التربية عباس الحلبي

وزير التربية عباس الحلبي

غرد وزير التربية عباس الحلبي عبر حسابه على “تويتر” قائلًا:

“أطلقنا العام الدراسي منذ ما يقارب الشهر ومازال هناك بعض الثانويات الرسمية في حالة إضراب. جهدت لتأمين المطالب للأساتذة والمتعاقدين والمدارس والعاملين فيها، لبيت معظم المطالب ضمن الظروف الحالية فقدمنا الـ90 دولار شهرياً وكتب وقرطاسية ولوازم الوقاية، منح اجتماعية، زيادة بدل النقل وقيمة ساعة التعاقد وغيرها. كل هذه الجهود هي لتأمين مستقبل تلامذتنا وحقهم في التعليم. إني أضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية لتأمين هذا الحق المكتسب لهم. لا يمكن أن يقتصر التعليم على القطاع الخاص فقط وان يحرم تلاميذ القطاع الرسمي من التعلم.

وتابع: “نحن أمام تحديات وطنية تطلب تعاضداً وطنياً بين الجميع. عملنا في الوزارة لتأمين مطالب الأساتذة والمتعاقدين والمدارس يقابلها حق التلاميذ في التعليم”.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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