لبنان | بعد ارتفاع سعر البنزين.. ماذا عن سعر السرفيس؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

بعد قفزة أسعار المحروقات صباح اليوم، ووصول سعر صفيحة البنزين إلى 302700 ليرة لبنانية، يتخوّف اللبنانيّون من مزيد من الارتفاع في أسعار النقل العام.

ضمن هذا الإطار، أكّد رئيس اتحاد نقابات السّائقين وعمّال النقل في لبنان مروان فياض لـ”النهار” أنّ “الحكومة تتحمّل هذا الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، لأنّها لم تضع خطّة مسبقة لدعم السائقين العموميين”.

وأشار فياض إلى أنّه “كان على الحكومة والوزراء المعنيّين وضع خطّة نقل وإعطاء 25 صفيحة بنزين للسّائقين العموميين على سعر صرف 100 ألف ليرة لبنانية كي ينخفض السّعر إلى 10 آلاف ليرة لبنانية”.

واتّهم الحكومة بأنها “لم تضع خطّة مسبقة، ولم تضع الاتفاقية مع السائقين على جدول أعمالها كي يُوافق عليها”، لافتاً إلى أنّه بعد تجاوز سعر البنزين الـ300 ألف ليرة لبنانية سيكون سعر السرفيس نحو 25 ألف ليرة لبنانية.