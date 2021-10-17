لبنان | مقتل شاب بطلق ناري والعثور على بقايا هيكل عظمي في صيدا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أكتوبر 2021 01:24 مساءً - منذ 3 ساعات

توفي شاب في العشرين من عمره بطلقات نارية في يده وبطنه.

وكان نقل المصاب حوالي منتصف ليل أمس الى أحد مستشفيات صيدا حيث أدخل الى غرفة العمليات، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة.

وكشف الطبيب الشرعي عفيف خفاجه على الجثة، وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات.

من جهة أخرى، عثر أمس على بقايا هيكل عظمي أمام حاويات النفايات بالقرب من مقبرة صيدا الجديدة.

وتبين أن صاحب الجثة مسن أخضع لعملية بتر إحدى أصابعه منذ ثلاثة أشهر تقريبا. ولفت الى أن الأهالي هم من اكتشفوا البقايا بعد مشاهدتهم كلبا يحملها بالقرب من الحاويات. وبوشرت التحقيقات لمعرفة هوية صاحب الجثة وملابسات وفاته.