لبنان | دولار السوق السوداء يفتتح محلقاً صباح اليوم.. كم بلغ؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يتم التداول صباح اليوم الخميس في السوق السوداء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 18400 – 18500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وأقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء أمس الأربعاء، ما بين 18150 و18250 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما سجّل صباحاً ما بين 18300 و18400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

حددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.