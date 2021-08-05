لبنان | تجدد الحرائق بأحراش إسرائيلية جراء قصف من الأراضي اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

تجددت الحرائق بشكل كبير في الأحراش القريبة من مستوطنة كريات شمونة داخل إسرائيل، ليلة الخميس، من جراء سقوط إحدى القذائف الصاروخية التي أطلقت من لبنان، الأربعاء.

وتحاول طواقم الإطفاء الإسرائيلية السيطرة على الحريق في ظل حالة من التوتر والترقب الحذر على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أن 3 صواريخ أطلقت من لبنان على الأراضي الإسرائيلية، الأربعاء، ورد الجيش بنيران المدفعية المتواصلة. ولم ترد معلومات فورية عن أضرار أو إصابات.

وجاء هذا الإعلان بعد إطلاق صفارات إنذار في شمال إسرائيل تحذر من هجوم صاروخي محتمل من لبنان. وقال الجيش إن صاروخين سقطا داخل الأراضي الإسرائيلية، مضيفا أنه رد بإطلاق نيران المدفعية على لبنان.