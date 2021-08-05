لبنان | الصليب الأحمر: سقوط 84 جريحاً في تظاهرات بيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

وقعت بعد ظهر اليوم الأربعاء مواجهات بين المتظاهرين والأمن أمام مبنى البرلمان، حيث رشق المحتجون مدخل البرلمان بالحجارة وحاولوا عبور البوابة الرئيسية. وأطلق الأمن قنابل مسيّلة للدموع واستخدم خراطيم المياه لتفريق المحتجين قبالة البرلمان.

في هذا المجال، أعلن الصليب الأحمر اللبناني سقوط 84 جريحا خلال مظاهرات بيروت، الأربعاء.

وقال الصليب الأحمر في إحصاء نهائي للمصابين إن 10 جرحى نقلوا من وسط العاصمة اللبنانية، فيما جرى نقل 3 مصابين من منطقة الجميزة. وأضاف أنه تم إسعاف 71 مصابا في المكان.

وشهدت بيروت مساء الأربعاء تظاهرة حاشدة في الذكرى الأولى لانفجار المرفأ الذي خلف أكثر من 200 قتيل و6500 جريح.

واللافت في هذه المظاهرة، التي تطالب بمعرفة الحقيقة حول أسباب هذا الانفجار وبمحاسبة المسؤولين عنه، غياب الأعلام الحزبية بين المتظاهرين.

وتم احترام دقيقة صمت خلال التظاهرة، في التوقيت الذي وقع فيه التفجير الكارثي.

وقد حصلت مناوشات وتدافع بين المتظاهرين والجيش في محيط مرفأ بيروت. كما حصلت اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين في وسط بيروت.