لبنان | في صور.. محاولات لإقفال الكورنيش البحري وعدد من المطاعم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 18 - يوليو - 2021 11:59 مساءً

قام عدد من الشبان في صور بإقفال الكورنيش البحري باستخدام حاويات النفايات والاطارات المشتعلة، وذلك بسبب العتمة وإطفاء المولدات الكهربائية بسبب نفاد مادة المازوت.

وطلب المحتجون من أصحاب المطاعم اقفال أبوابها. كما شهد الكورنيش اعمال شغب مما ادى برواد المطاعم إلى الهروب تحاشيا للاعتداء عليهم.

كما أفادت غرفة “التحكم المروري” انّ الطرقات المقطوعة ضمن منطقة صور هي: البص، مفرق العباسية، الخراب، والكورنيش البحري قرب شركة الكهرباء.