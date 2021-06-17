لبنان | ارتفاع ملحوظ بأسعار المحروقات… هل تخطى سعر صفيحة البنزين الـ50 ألفاً؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 يونيو 2021 07:09 صباحاً - منذ 7 ثواني

ارتقعت أسعار المحروقات صباح اليوم، وزاد سعر الـ20 ليتراً من بنزين الـ95 أوكتان 1700 ليرة، والكمية نفسها من الـ98 أوكتان ارتفع سعرها 1800 ليرة، أمّا المازوت فزاد 1700 ليرة، والغاز طاوله الارتفاع أيضاً وزاد 1400 ليرة.

وباتت الأسعار على الشكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان : 43500 ليرة لبنانية.

بنزين 98 : 44800 ليرة لبنانية.

المازوت : 31700 ليرة لبنانية.

الغاز : 26600 ليرة لبنانية