نائب رئيس الحرس الوطني يشدد على استمرار خطط التأهيل ورفع الجاهزية القتالية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قام نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح بجولة في معسكر الصمود وتفقد عددا من الوحدات حيث شدد على استمرار خطط التأهيل ورفع الجاهزية القتالية لدى قوات الحرس الوطني ليكونوا دائما على أهبة الاستعداد في حماية مقدرات البلاد.

وقال (الحرس) في بيان صحفي اليوم الاثنين انه كان في استقبال الشيخ أحمد النواف عند وصوله قائد الحماية والتعزيز العميد الركن حمد سالم أحمد الذي قدم إيجازا عن مهام قوة الواجب خلال فترة الحظر الجزئي في حماية منشآت الدولة ومساندة وزارة الداخلية في حالات الطوارئ.

واستمع نائب رئيس الحرس الوطني إلى إيجاز في مديرية الإسناد القتالي تخلله عرض مرئي حول وحدات الإسناد القتالي والعمليات التي تقوم بها وما تملكه من كوادر بشرية وأجهزة متطورة تسهم في تنفيذ المهام الأمنية والعسكرية على أكمل وجه.

وتوجه الشيخ أحمد النواف الى ميدان معسكر الصمود حيث استمع إلى شرح عن الآليات والأسلحة الحديثة التابعة للواء التعزيز ولواء الأمن الداخلي في الحرس الوطني واستخدامها في العمليات الخاصة.

واطلع في ميدان الصمود على الأسلحة والمعدات المستخدمة في التفتيش الوقائي والكشف عن المتفجرات التي يتم تدريب العناصر البشرية عليها لاتقان عمليات الإحكام والسيطرة خلال أداء واجباتهم في حراسة المواقع الحيوية.

وتفقد في مديرية التدريب معهد تدريب قوات الحرس الوطني واستمع إلى إيجاز عن دورة القيادة والأركان الصغرى ومناهجها ومراحلها مشددا على الاهتمام بعمليات التأهيل والتدريب وصقل خبرات منتسبي الحرس الوطني.

كما قام بجولة في منام الضيوف والنادي الصحي واطلع على الخدمات المتوفرة مشيدا بتنظيم هذه المرافق المهمة وما تقدمه من خدمات تساهم في راحة المنتسبين وضيوف الحرس الوطني.

واختتم نائب رئيس الحرس الوطني الجولة بزيارة لفرع الموسيقى حيث استمع إلى إحدى الفقرات التدريبية من عزف منتسبي الحرس الوطني مؤكدا تميز موسيقى الحرس الوطني في المحافل الوطنية ورفع الروح المعنوية.

ووجه القادة الى بذل الجهود لصقل خبرات ومهارات المنتسبين مؤكدا أن الحرس الوطني منذ انطلاق مسيرته بقيادة سمو الشيخ سالم العلي الصباح يسخر كافة الامكانيات اللازمة للارتقاء بالعنصر البشري باعتباره ركيزة التطور المنشود وضمان النجاح في تحقيق الغاية الكبرى المتمثلة في حفظ أمن الوطن وحماية مقدراته.