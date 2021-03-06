"التربية": حريصون على استكمال استراتيجية التعليم عن بعد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكدت وزارة التربية الكويتية حرصها على استكمال استراتيجية التعليم عن بعد والخطة الدراسية الموضوعة بهذا الشان في حين تم الانتهاء من توفير وتوزيع الكتب المدرسية لمختلف المراحل التعليمية (رياض الأطفال - الابتدائية -المتوسطة - الثانوية) على كل المناطق التعليمية.

وشددت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت على استعدادها بكل قطاعاتها وتجهيزاتها للفصل التعليمي الثاني من العام الدراسي 2020-2021 عبر ‏إعداد الخطط الدراسية لجميع المراحل التعليمية من التواجيه الفنية العامة بالتعاون مع قطاع البحوث التربوية والمناهج الذي اعتمد هذه الخطط ثم تعميمها على التواجيه الفنية بالمناطق التعليمية والمدارس بكل مراحلها.

وأوضحت أنه تم ‏ ‏تزويد المدارس ‏‏بشبكة ‏الألياف الضوئية لزيادة سرعة الإنترنت بها مما يدعم تنفيذ استراتيجية التعليم عن بعد من خلال التعاون بين إدارة نظم المعلومات ووزارة المواصلات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

ولفتت الوزارة في السياق إلى عقدها سلسلة اجتماعات مع وزارة الصحة استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثاني وإدخال العاملين بالوزارة ضمن الفئات ذات الأولوية في تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت أنه تم إصدار وتعميم آلية التقييم للفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية كذلك القرارات المنظمة لضوابط الدوام المدرسي والتوقيت الخاص بكل مرحلة تعليمية.

وبينت أنه تم إصدار النشرات الخاصة بتنفيذ تعليمات الخدمة المدنية‏ في تطبيق آليات العمل عن بعد والتناوب والالتزام بنسبة الحضور 30 في المئة بمراكز العمل إضافة إلى إصدار التعليمات لشركات النظافة للتأكد من الانتهاء من تننظيف وجاهزية المباني المدرسية قبل بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020-2021.

وشددت على جميع المدارس ضرورة التأكد من تطبيق كل الاشتراطات الوقائية وفقا لتعليمات السلطات الصحية بما يضمن تطبيق الإجراءات والتباعد في المباني التعليمية ولضمان تنفيذ التوجيهات المشار إليها.

وأشارت في هذا الشأن إلى التأكد من انتظام سير العملية التعليمية على الوجه الأكمل وقد تم إجراء الزيارات الميدانية بمختلف المناطق التعليمية من مراقبي المراحل التعليمية.