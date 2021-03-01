انشاء مكتب تنسيقي في الائتمان للشهداء

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - استقبل نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح مضف المضف في مكتبه صباح يوم الاثنين الموافق 2021/03/01 مدير عام مكتب الشهيد بالتكليف صلاح العوفان ومدير إدارة التوجيه والرعاية أشواق العراده ومدير إدارة العمل الميداني سليمه مبارك والإدارة التنفيذية للبنك، للبحث عن مواضيع تخص أسر الشهداء.

جرى خلال اللقاء - تبادل الأحاديث بين "الائتمان" و"مكتب الشهيد" بشأن الدور الذي يقوم به البنك والخدمات التي يقدمها إلى أسر الشهداء، وتم الاتفاق على إنشاء مكتب تنسيقي في بنك الائتمان لاستقبال أسر الشهداء وإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر.

وأكدت الناطق الرسمي لبنك الائتمان الكويتي حباري الخشتي، إن الخدمات التي يقدمها بنك الائتمان الكويتي لأسر الشهداء واجب وطني، حيث يتم استقبالهم بدون مواعيد مسبقة حيث يوجد كاونتر لاستقبالهم في كافة فروع البنك منذ ما يقارب 30 عام حيث يسعى البنك إلى تقديم أفضل الخدمات وإعطاء الأولوية لهم.

ومن جانب آخر مرفق بيان إحصائي بإجمالي عدد القروض والمبالغ المصروفة لكل من القروض العقارية وقروض المرأة والمنح والمحفظة عن شهر فبراير 2021.

بيـــان

إحصائي بإجمالي عدد القروض والمبالغ المصروفة لكل من

القروض العقارية وقروض المرأة والمنح والمحفظة عن شهر فبراير 2021.

أولا: القروض العقارية (المبالغ بالدينار الكويتي)



بيــان المنصرف

المبلغ

بناء قسائم خاصة 1,419,171

بناء قسائم حكومية 9,060,147

شراء بيوت 3,827,167

توسعة وترميم سكن خاص 146,674

توسعة وترميم بيوت حكومية 741,348

قروض ومنح بيوت خرسانية 5,000

منح ذوي الإعاقة 755,000

الاجمالي 15,954,507

ثانياً : قروض المحفظة



بيــان المنصرف

المبلغ

توسعة وترميم 100,000

توسعة 0

ترميم 20,000

الاجمالي 120,000