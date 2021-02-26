الرئيس الاندونيسي يهنئ قيادة وشعب الكويت بالأعياد الوطنية

وقد أضاء علم دولة الكويت أعلى نقطة في سماء العاصمة جاكرتا تزامنا مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية.

محمد يوسف

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