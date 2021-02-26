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الرئيس الاندونيسي يهنئ قيادة وشعب الكويت بالأعياد الوطنية

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قدم الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو اليوم الجمعة تهنئته لقيادة وحكومة وشعب دولة الكويت بمناسبة الاحتفالات بالذكرى ال60 للاستقلال وال30 للتحرير.

وقال ويدودو في بيان "نيابة عن حكومة وشعب اندونيسيا أتقدم بخالص التهنئة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والحكومة الكويتية وشعبها الصديق".

وأعرب عن تمنياته لدولة الكويت دوام الازدهار والتطور والسلام.

وقد أضاء علم دولة الكويت أعلى نقطة في سماء العاصمة جاكرتا تزامنا مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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