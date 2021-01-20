"المالية" تشارك باجتماع وكلاء وزارات المالية العرب باتصال مرئي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شاركت وزارة المالية الكويتية اليوم الأربعاء في الاجتماع السادس لوكلاء وزارات المالية العرب عبر الاتصال المرئي بمشاركة صندوقي النقد العربي والدولي والبنك الدولي.

وقالت (المالية) في بيان صحفي ان الاجتماع ناقش عدة مواضيع تمثلت في السياسات المالية التي تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز كفاءة توزيع الموارد في الدول العربية لتحقيق النمو الشامل

والمستدام.

وأضافت أن الاجتماع تطرق إلى متطلبات التحول نحو الاقتصاد الرقمي لتعزيز الكفاءة والحوكمة في الدول العربية والمعاملة الضريبية للخدمات الرقمية في الدول العربية والتحضير للاجتماع القادم لمجلس وزراء المالية العرب والمقرر عقده خلال شهر أبريل المقبل.

وبينت أنه تم خلال الاجتماع تبادل التجارب والخبرات بين وزارات المالية حول حوكمة الاستثمارات والمشاريع العامة وتداعيات جائحة فيروس كورونا على السياسة المالية والخيارات المتاحة في الدول العربية.

وذكرت أن وكيل الوزارة أسيل المنيفي طرحت تداعيات الجائحة على السياسة المالية والخيارات المتاحة في الكويت مبينة ضرورة تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصادرات غير النفطية من خلال تعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الأنشطة الموجهة للصادرات وتعزيز اعتماد القطاع الخاص على العمالة الكويتية.