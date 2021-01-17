وزير "الإعلام والشباب" عبدالرحمن المطيري: رعاية سمو الأمير لـ"جائزة التميز" تجسد اهتمام سموه ودعمه للشباب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ان "رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لجائزة التميز والابداع الشبابي التي تشرف عليها وزارة الدولة لشؤون الشباب سنويا يجسد اهتمام سموه بدعم ورعاية الشباب الكويتي المتميز".

وقال الوزير المطيري في تصريح صحفي اليوم الاحد عقب ترؤسه اجتماعا للجنة العليا للجائزة الذي عقد في مقر وزارة الشباب ان الجائزة تشمل 10 مجالات مهمة لتنمية الوطن منوها بالمشاركات الشبابية عالية المستوى التي شهدتها هذه النسخة من المسابقة.

واوضح انه تم بالاجتماع استعراض خطة العمل من اللجنة والالية المتبعة في اعلان الفائزين في النسخة الحالية التي تزخر بالكوادر الشبابية المميزة الذين قدموا اسهامات مميزة.

وأشار الى انه تم اعتماد آلية واضحة لتكريم الفائزين لهذه الجائزة التي تكتسب أهمية بالغة كونها تحظى برعاية أميرية سامية اضافة الى انها بمنزلة تكريم لشباب الكويت المبدع وحثهم على الابتكار والتألق في اهم المجالات التي تسهم بتقدم البلاد.

ومن جانبه افاد وكيل وزارة الشباب الدكتور مشعل الربيع في تصريح مماثل ان الجائزة تشمل 10 مجالات وهي (ريادة الأعمال) و(التعليم) و(الإعلام) و(الثقافة والفنون والآداب) و(العمل التطوعي) و(العلوم والتكنولوجيا) و(الرياضة) و(تعزيز الصحة) و(العمارة والتخطيط العمراني والإسكان) و(العلوم الشرعية).

وذكر الربيع ان هذه النسخة شهدت مشاركات مميزة من الشباب في معظم المجالات موضحا ان لجان التحكيم في كل اقسام الجائزة والتي تضم نخبة من الاكاديميين والمتخصصين في كل المجالات ستعلن النتائج خلال فترة مقبلة في مركز شباب منطقة جابر الأحمد.