فرق الإطفاء تسيطر على حريق في معارض للأدوات الصحية بالشويخ الصناعية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية تمكن سبعة فرق تابعة لها من السيطرة على حريق نشب فجر اليوم السبت في عدد من معارض للأدوات الصحية في منطقة الشويخ الصناعية.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في القوة في بيان صحفي إن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الذي بلغت مساحته نحو خمسة آلاف متر مربع ولم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية.

وأضافت أن هناك مخالفات رصدتها فرق الإطفاء أثناء تعاملها مع الحادث مما حدا بها إلى استدعاء فريق التفتيش التابع لإدارة وقاية محافظة العاصمة لاتخاذ اللازم في حين باشرت فرق التحقيق عملها لكشف أسباب الحريق.

ولفتت إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح حرص على متابعة الإجراءات التي طبقتها فرق الإطفاء خلال تعاملها مع الحادث.

وحضر إلى الموقع رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد ونائب رئيس القوة لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص ونائب رئيس القوة لقطاع الوقاية اللواء خالد فهد وعدد من قيادات الإطفاء ووزارة الداخلية والطوارئ الطبية.