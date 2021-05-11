"الصحة": 1153 إصابة جديدة ب"كورونا" وشفاء 1240 وتسجيل 8 حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم الثلاثاء تسجيل 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 287199 فيما سجلت 8 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1660.

وأضاف الدكتور السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تم ايضا تسجيل 1240 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين الى 272123 حالة مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 75ر94 في المئة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بأقسام العناية المركزة بلغ 198 وأن المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 13416 .

وأفاد أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 9274 ليصبح مجموع الفحوصات 2421222 مشيرا الى أن نسبة الاصابات لعدد هذه المسحات بلغت 43ر12 في المئة.

وجدد الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على التباعد البدني موصيا بزيارة حسابات وزارة الصحة والجهات الرسمية بالدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام باحتواء انتشار الفيروس.