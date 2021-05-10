"الصحة": 992 إصابة جديدة ب"كورونا" وشفاء 1317 وتسجيل 10 حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم الأحد تسجيل 992 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 285068 فيما سجلت 10 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1645.

وأضاف الدكتور السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تم ايضا تسجيل 1317 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين الى 269633 حالة مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 6ر94 في المئة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بأقسام العناية المركزة بلغ 210 وأن المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 13790.

وأفاد أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 7204 ليصبح مجموع الفحوصات 2403736 مشيرا الى أن نسبة الاصابات لعدد هذه المسحات بلغت 7ر13 في المئة.

وجدد الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على التباعد البدني موصيا بزيارة حسابات وزارة الصحة والجهات الرسمية بالدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام باحتواء انتشار الفيروس.