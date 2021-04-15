"الأرصاد" الكويتية: الطقس مائل للحرارة نهارا ومعتدل ليلا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن طقس البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي مصحوب برياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خصوصا في أوقات الظهيرة مثيرة للغبار على بعض المناطق لاسيما المكشوفة.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن الرؤية الأفقية تنخفض مع تلك الرياح أحيانا على الطرق المكشوفة وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتبلغ ذروة هذا الارتفاع عند منتصف الأسبوع المقبل كما تظهر بعض السحب على مناطق متفرقة.

وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم يكون مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح ما بين 12 و42 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 32 و34 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون معتدل الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 12و35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجيا وتتراوح ما بين 15 و50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على بعض المناطق خصوصا المكشوفة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 34 و36 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأفاد بأن الطقس غدا ليلا يكون معتدل الحرارة وغائما جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 12 و 35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل ما بين 2 و4 أقدام.

وعن الطقس نهار يوم بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون مائلا للحرارة وغائما جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجيا ما بين 15 و55 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على بعض المناطق خصوصا المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 34 و36 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس ليل السبت يكون معتدل الحرارة وغائما جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و 4 أقدام.