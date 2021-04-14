الكويت تشارك افتراضيا في الاجتماع ال60 لوكلاء وزارات المالية بدول "التعاون"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شاركت وزارة المالية الكويتية في اجتماع لجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ال60 الذي عقد افتراضيا اليوم الأربعاء وتناول عددا من الموضوعات.

وأوضحت (المالية) الكويتية في بيان أن الاجتماع الذي عقد بمشاركة وكيل الوزارة أسيل المنيفي ناقش حزمة من المسائل التي تهم المواطن الخليجي ومنها السوق المشتركة والنافذة الإلكترونية بشأن آلية معالجة الاستفسارات والملاحظات والشكاوى والاقتراحات.

وذكرت ان الاجتماع تطرق الى دور مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربية في الحملة الإعلامية المتعلقة بمكتسبات المواطنة الخليجية فضلا عن دراسة مدى تطبيق قرارات المجلس الأعلى وصولا إلى التكامل الاقتصادي الخليجي المنشود وفق توصيات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.

وقالت ان الاجتماع استعرض محاضر اجتماعات لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ومحضر الاجتماع الثامن للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية في دول المجلس ومحضر السوق الخليجية المشتركة.

ووفقا للبيان فقد تمت مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن دراسة إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني الخليجي ووضع مشروع قواعد منشأ خليجية موحدة لهذا الغرض في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي ومذكرة الأمانة العامة بشأن اعتماد مساواة دول المجلس في مؤسسات التعليم العالي في القبول والمعاملة مع طلبة الدول مقر الدراسة.