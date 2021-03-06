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شكرا لقرائتكم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحدد مواعيد اختبارات المتقدمين على وظائفها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-06
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جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحدد مواعيد اختبارات المتقدمين على وظائفها
متابعات الخليج 365 - واس
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حددت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام بعد غدٍ، مواعيد إجراء الاختبارات التحريرية للمتقدمين للوظائف الصحية التي أعلنت عنها الجامعة سابقا.
وظائف صحية:
ودعت الجامعة ممثلة بعمادة الموارد البشرية المتقدمين للوظائف الصحية، لوظيفة طبيب مقيم تخصص باطنة ( أمراض قلب – أمراض معدية – كلى ) ووظيفة (أخصائي تمريض ) لإجراء الاختبار التحريري، والذي سيكون في مبنى العمادات المساندة بالمدينة الجامعية (D3) بالراكة، وذلك في الساعة 9 صباحاً الموافق 8/3/2021م.
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