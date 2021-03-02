وظائف شاغرة في البنك العربي الوطني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن البنك العربي الوطني عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لذوي الخبرة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه:

الوظــائف المتاحة:

1- مهندس أول الشبكات والأمن:

– درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة الحاسب، هندسة الاتصالات، هندسة الشبكات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات مع (Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) and software-defined-network (SDN)).

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

3- مسؤول أول المخاطر التقنية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (نظم المعلومات الإدارية، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تقنية المعلومات أو إدارة المخاطر أو الأعمال المصرفية الإلكترونية أو التجارة الإلكترونية.

* للتقديم من خلال الرابط التالي: ( اضغط هنــا ).

4- مدير إدارة الحصول على الدعم:

– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال، التسويق، الاقتصاد) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

* للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــا ).

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