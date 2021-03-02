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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في البنك العربي الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف شاغرة في البنك العربي الوطني
لحملة البكالوريوس فما فوق
متابعات الخليج 365 - الرياض
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أعلن البنك العربي الوطني عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لذوي الخبرة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه:
الوظــائف المتاحة:
1- مهندس أول الشبكات والأمن:
– درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة الحاسب، هندسة الاتصالات، هندسة الشبكات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات مع (Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) and software-defined-network (SDN)).
– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
* للتقديم: ( اضغط هنــا ).
3- مسؤول أول المخاطر التقنية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (نظم المعلومات الإدارية، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تقنية المعلومات أو إدارة المخاطر أو الأعمال المصرفية الإلكترونية أو التجارة الإلكترونية.
* للتقديم من خلال الرابط التالي: ( اضغط هنــا ).
4- مدير إدارة الحصول على الدعم:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال، التسويق، الاقتصاد) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
* للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــا ).
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