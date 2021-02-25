وظائف شاغرة لدى الرقيب التجارية في 5 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

اسمع الخبر

أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، والرياض، وجدة، والهفوف، وخميس مشيط.

تفاصيل وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق التسليم (الخبر).

– أمين المخزن (الخبر).

– مسوق معرض/ تاجر مرئي (الرياض).

– محلل جرد/ المخزون (الرياض).

– أمين المخزن (الرياض).

– محلل جرد/ المخزون (جدة).

– أمين المخزن (الهفوف).

– منسق توصيل (للسعوديين/ خميس مشيط).

التقديم على وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 25 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شارك الخبر