وظائف إدارية شاغرة للجنسين في طيران أديل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “منسق تحول”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مطارات الرياض، والدمام.

شروط وظائف شركة طيران أديل:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين والسعوديات من حمَلة شهادة الثانوية العامة أو أعلى، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة طيران أديل:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 25 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 مارس 2021م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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