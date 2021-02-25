وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في 3 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف تعليمية وهندسية وتدريبية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والطائف، والظهران.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مطور أول ومحاضر/ بحري (الجبيل).

– مطور أول ومحاضر/ الهندسة البحرية (الجبيل).

– قائد فريق الدمج والتجارة الميكانيكية

/ التايفون(الطائف).

– قائد فريق تحسين المخزون (الطائف).

– مدرب محاكاة/ التورنادو (الظهران).

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 25 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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