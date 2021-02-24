وظائف هندسية شاغرة في شركة سيمينس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأبرزت شركة سيمينس الألمانية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المبيعات/ حلول وخدمات البنية التحتية الذكية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، الهندسة الإلكترونية، الهندسة الميكانيكية والميكاترونيك، علوم الكمبيوتر).

– رئيس الخدمات/ حلول وخدمات البنية التحتية الذكية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الإلكترونيات).

– أخصائي مبيعات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، الهندسة الإلكترونية).

التقديم على وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأوضحت سيمينس الألمانية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 24 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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