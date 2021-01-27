وظائف للجنسين بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– منسق أبحاث سريرية (الرياض).

– طبيب متخصص/ طب الأم والجنين (الرياض).

– مشرف العناية التنفسية (الرياض).

– تقني تخدير (الرياض).

– فني تصنيع/ الأطراف الاصطناعية (الرياض).

– مشرف الإسكان (الرياض).

– اختصاصي المعلومات الصحية (المدينة المنورة).

– محلل تطوير تقنية المعلومات (المدينة المنورة).

– سكرتير ثانٍ (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



