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#وظائف صحية وهندسية شاغرة لدى الجمارك السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

#وظائف صحية وهندسية شاغرة لدى الجمارك السعودية

لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الجمارك السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للجمارك:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة الصحة المهنية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الصحة المهنية أو الصحة العامة)، أو أي تخصص ذو الصلة.

– مدير إدارة البيئة: شهادة البكالوريوس في مجال علوم البيئة، ويفضل شهادة الماجستير في تخصصات: (السلامة والصحة المهنية، أو الهندسة).

– كبير أخصائيين السلامة (برية/ بحرية/ جوية): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (السلامة، أو الصحة المهنية، أو الهندسة)، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف الجمارك السعودية:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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