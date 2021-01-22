وظائف شاغرة للخريجين بفروع بنك الجزيرة في 3 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلن بنك الجزيرة، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للخريجين، على مسمى “سكرتير تنفيذي”، ضمن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، ومدة البرنامج شهر واحد؛ وذلك للعمل بفروع البنك في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

شروط وظائف بنك الجزيرة:

وبيّنت إدارة البنك، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في التخصصات الإدارية، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف بنك الجزيرة:

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



